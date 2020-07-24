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Кадыров включил Помпео «во все санкции», которые есть в Чечне 

Газета.Ru 44 минуты назад
Как Кадыров наказал Помпео
Фото: Газета.Ru
Рамзан Кадыров приказал ввести все имеющиеся в его распоряжении санкции в отношении американского госсекретаря Майка Помпео. По словам главы Чечни, он отзывает свое приглашение — ранее он позвал главу дипломатии США посетить его малую родину, село Беной. Кроме того, Кадыров возмутился тем, что Вашингтон ввел санкции в отношении его жены и дочерей.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил, что вводит все возможные на уровне региона санкции против госсекретаря США Майка Помпео. Об этом стало известно в ходе совещания по вопросу экономической ситуации в Чечне, передает «Интерфакс».
«Товарища и господина Помпео я приглашал в гости. Вот теперь при всех говорю, что не имею на это право. Все, отменяю приглашение и объявляю о включении его во все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов», — заявил чеченский глава.
Он добавил, что делает «то же самое, что делали против него» американские власти. При этом Кадыров подчеркнул, что в США не поехал бы, даже если бы его приглашали. По словам главы Чеченской Республики, его внесли в санкционные списки без суда. Санкции, введенные в отношении его жены и дочерей, руководитель республики оценил как беспочвенные. По мнению Кадырова, его дети не должны нести ответственность за отца, а жена «сидит дома и не лезет в политику».
При этом, добавил Рамзан Кадыров, если против него вводят санкции, то считают «фигурой мирового уровня».
«В глобальных вопросах наше имя имеет значение», — резюмировал он.
Наконец, он обвинил Майка Помпео в «заказном убийстве» афроамериканца Джорджа Флойда, после которого Америку охватили массовые протесты сторонников движения Black Lives Matter. По словам лидера Чечни, соответствующую информацию он получил от украинских спецслужб. Кроме того, добавил Кадыров, убийство Флойда в Миннеаполисе было организовано, чтобы американский лидер Дональд Трамп проиграл на грядущих выборах президента США.
Санкции против Кадырова вызвали возмущение у духовенства Чечни. Муфтий республики Салах-Хаджи Межиев заявил «от лица своего и всех мусульман», что глава республики «стоит на правильном пути».
«Когда на территории Чеченской Республики бесчинствовали банды террористов со всего мира, когда нарушались все писанные и неписаные права жителей Чеченской Республики где были все эти политические деятели США, радеющие за права человека?» — говорится в заявлении чеченского духовенства.
Госдеп США ранее ввел персональные санкции против Рамзана Кадырова, его супруги Медни и дочерей — Айшат и Хадижат. Политика обвинили в нарушениях прав человека.
«Мы располагаем большим количеством достоверной информации о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные серьезные нарушения прав человека, в том числе пытки и внесудебные убийства», — говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
В ответ Кадыров в своем Telegram-канале выложил фотографию, где он стоит с двумя ручными пулеметами в руках. «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — гласит подпись к снимку.
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов предложил американской администрации «помалкивать о правах человека». Он выразил мнение, что Помпео «забыл о том, какую страну представляет».
«Соринка в чужом глазу заметней, чем бревно в собственном», — подчеркнул Даудов.
По его словам, Кадыров является гарантом прав и свобод человека в Чечне, а в самом регионе соблюдение этих основ считается приоритетной задачей. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что ведомство найдет способ ответить на санкции против главы Чечни.
«Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем», — подчеркнула она.
Поначалу Кадыров воспринял известия о новых санкциях в свой адрес с юмором. Он обратился к Помпео, пригласив его в Чечню своими глазами посмотреть на «нарушения прав человека».
«Добрый вечер всем, доън! Как вы знаете, пару часов назад меня включили в санкционный список — еще один, их у американцев, оказывается, очень много. Мне более прохладно стало после того, как они включили меня [в «черный» список]», — сказал чеченский руководитель на видеоролике.
Более ранние санкции у Кадырова также вызывали схожую реакцию. После сообщений о внесении его в «черные списки» США, в соцсетях политика появлялись ответы, где он сообщал о своем безразличии к санкциям или же шутил.
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Комментарии 1
Политика , Статьи , Рамзан Кадыров , Магомед Даудов , Мария Захарова , Дональд Трамп , МИД , Госдеп США , Интерфакс , США , Чеченская Республика
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