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Кадыров обвинил Помпео в заказе убийства Флойда 

Lenta.ru 20 минут назад
Кадыров выдвинул Помпео обвинение в убийстве
Фото: ВКонтакте / Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил госсекретаря США Майка Помпео в заказе убийства афроамериканца Джорджа Флойда, на фоне гибели которого в стране распространились акции протеста и массовые беспорядки. Об этом политик заявил в эфире ЧГТРК «Грозный», его слова передает «Газета.ру».
По словам Кадырова, эти данные он получил от украинских спецслужб. Он отметил, что целью заказного убийства был проигрыш действующего президента США Дональда Трампа в гонке за пост главы государства.
Ранее в Чечне возглавляемый Помпео Госдепартамент назвали главной террористической организации. Такое заявление духовное управление мусульман (ДУМ) сделало после включения главы республики и его семьи в черный список США. ДУМ считает, что эти меры были приняты против всего чеченского народа в целом.
20 июля Помпео обвинил Кадырова в нарушении прав человека в республике. Госдепартамента США заявил о введении ограничений в отношении главы Чечни — в частности, ему запретят въезд на территорию страны.
Флойд умер после грубого ареста полицией. После этого по США прокатилась волна протестов: выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне и других городах.
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Политика , В мире , Рамзан Кадыров , Дональд Трамп , Госдеп США , Газета.Ru , США , Чеченская Республика
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