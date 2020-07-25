Открытие границ России сочли «неадекватным»

«Я не понимаю — почему с Турцией? Там ситуация еще очень неблагополучная. Знаете, не понимаю ни Танзанию, ни Турцию», — цитирует Милонова Федеральное агентство новостей.

Кроме этого, он указал на русофобские настроения внутри Турции и обвинил Анкару в сокрытии реальных данных об эпидемии коронавируса. Депутат Евгений Федоров уверен, что России необходимо более жестко подходить к борьбе с коронавирусом.

По его словам, стоит ввести серьезные карантинные меры, как это было в Китае. Он добавил, что решение о возобновлении авиасообщения в сложившейся ситуации является неадекватным и должно быть пересмотрено.

Ранее сообщалось, что в России с 1 августа возобновятся перелеты в другие страны. Откроются международные рейсы из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.