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Медведев рассказал о планах «Единой России» на осеннюю сессию Госдумы 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Медведев обозначил задачи «Единой России» на осень
Фото: РИА Новости
"Единая Россия" в осеннюю сессию Госдумы займётся законодательным обеспечением поправок в конституцию РФ, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании высшего совета ЕР.
"Председатель партии указал, что в осеннюю сессию "Единая Россия" должна будет сосредоточиться на всестороннем законодательном обеспечении поправок в конституцию", — сообщает пресс-служба ЕР.
По словам Медведева, вступившие в силу изменения основного закона — приоритет в дальнейшей работе ЕР.
"От "Единой России" напрямую зависит оперативное принятие необходимых законопроектов, а главное — их высокое качество", — подчеркнул Медведев.
Голосование по поправкам в основной закон РФ проходило с 25 июня по 1 июля, они были поддержаны и вступили в силу 4 июля.
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Политика , Законопроекты , Конституция РФ , Поправки в Конституцию , Дмитрий Медведев , Единая Россия , Госдума
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