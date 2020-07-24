Медведев обозначил задачи «Единой России» на осень

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"Председатель партии указал, что в осеннюю сессию "Единая Россия" должна будет сосредоточиться на всестороннем законодательном обеспечении поправок в конституцию", — сообщает пресс-служба ЕР.

По словам Медведева, вступившие в силу изменения основного закона — приоритет в дальнейшей работе ЕР.

"От "Единой России" напрямую зависит оперативное принятие необходимых законопроектов, а главное — их высокое качество", — подчеркнул Медведев.

Голосование по поправкам в основной закон РФ проходило с 25 июня по 1 июля, они были поддержаны и вступили в силу 4 июля.