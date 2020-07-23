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Путин утвердил дату Главного военно-морского парада 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Путин утвердил дату Главного военно-морского парада
Фото: РИА Новости
Опубликован указ президента Владимира Путина о проведении 26 июля Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.
«Провести 26 июля, в День военно-морского флота, в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад», — говорится в тексте указа, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Подготовку и проведение парада должны осуществить Минобороны и другие федеральные органы исполнительной власти, правительство Петербурга должно оказать содействие в этом.
Ранее на этой неделе Минобороны открыло на своем сайте раздел, который посвящен Главному военно-морскому параду 26 июля.
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Политика , Армия , Войска , Владимир Путин , Правительство Санкт-Петербурга , Министерство обороны , Санкт-Петербург
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