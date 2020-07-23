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Путин поговорил с Трампом

Деловая газета "Взгляд"иещё 19
33 минуты назад
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В четверг президент России Владимир Путин провел с американским лидером Дональдом Трампом телефонный разговор, в котором обсудил проблематику стратегической стабильности.
Путин провел переговоры с Трампом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Обстоятельно рассмотрена проблематика стратегической стабильности и контроля над вооружениями с учетом особой ответственности России и США за поддержание международного мира и безопасности. В данном контексте подтверждена актуальность двусторонних консультаций по этим вопросам, включая тематику Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Указывается, что лидеры отметили большое значение российской инициативы о проведении саммита постоянных членов СБ ООН.
«Затронута ситуация вокруг иранской ядерной программы. С обеих сторон акцентирована востребованность коллективных усилий по поддержанию региональной стабильности и глобального режима ядерного нераспространения», – заявили в Кремле.
Кроме того, Путин и Трамп выразили «обоюдный настрой на развитие российско-американского торгово-экономического взаимодействия» и позитивно оценили сотрудничество в борьбе с коронавирусом.
Также лидеры обменялись поздравлениями в связи с 45-летием орбитального полета в рамках совместной программы «Союз–Аполлон». Подчеркивается, что разговор «носил конструктивный и содержательный характер».
На прошлой неделе в Кремле заявили, что элементы возрождающихся ростков взаимодействия России и США на фоне пандемии есть, но в конкретных делах это не происходит и нельзя расслабляться. Также отмечалось, что планов по поездке Путина в Нью-Йорк на Генассамблею ООН и встречу с Трампом нет.
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Политика,В мире,Конфликты,Армия,Оружие,США,Латинская Америка,Ближний Восток,Дональд Трамп,Владимир Путин,Совбез ООН,Генассамблея ООН,Россия
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