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В МИД оценили урегулирование конфликта в ЦАР 

РИА Новости 2 часа назад
В МИД оценили урегулирование конфликта в ЦАР
Фото: РИА Новости
Москва продолжит оказывать содействие властям ЦАР в укреплении национальных сил безопасности, готова сотрудничать со всеми силами, заинтересованными в урегулировании конфликта в стране, заявили в четверг в российском МИД.
"Намерены и впредь плотно сопровождать процесс стабилизации и нацпримирения в ЦАР на основе политического соглашения о мире от 6 февраля 2019 года, что приобретает особое значение в свете намеченных на конец 2020 — начало 2021 года всеобщих выборов. Продолжим оказывать содействие властям страны по укреплению национального потенциала в области безопасности. Открыты для взаимодействия со всеми игроками "на земле", которые заинтересованы в урегулировании затяжного конфликта", — говорится в комментарии МИД РФ о приоритетах России на предстоящей 75 сессии ГА ООН.
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Политика , МИД , ООН , Москва , ЦАР
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