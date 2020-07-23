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Захарова: РФ не приемлет претензии Японии в отношении оборонных мероприятий на Курилах 

ТАСС и ещё 7 2 часа назад
«Категорически не приемлем»: МИД о претензиях Токио
Фото: depositphotos.com
Россия категорически не приемлет претензии Японии в отношении оборонных мероприятий на Южных Курилах. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Категорически не приемлем претензии Токио в отношении оборонных мероприятий на Южных Курилах, — сказала она. — Напоминаем, что острова находятся под суверенитетом России по итогам Второй мировой войны. Это закреплено в Уставе ООН, и мы вправе вести на них любую деятельность".
По словам Захаровой, "белая книга" по обороне Японии содержит материалы, связанные с российской оборонной политикой, которые "пронизаны недоверием и оторваны от реальности". "Действия нашей страны нацелены исключительно на эффективное обеспечение национальной безопасности в условиях напряженной военно-политической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)", — пояснила дипломат.
Официальный представитель обратила внимание, что Токио в "белой книге" так и не продемонстрировал транспарентность своего оборонного строительства. "Япония уклонилась от разъяснений региональному сообществу планов ревизии послевоенной, так называемой, мирной конституции страны и подтвердила сохранение узкоблоковых подходов в обеспечении безопасности, игнорируя при этом давно назревшую необходимость создания инклюзивной прозрачной архитектуры взаимодействия в АТР, учитывающей интересы и озабоченности всех государств региона", — указала она.
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Комментарии
Политика , Мария Захарова , МИД , ООН , Япония
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