Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рамзан Кадыров стал генерал-майором 

Вероника Полынина 15 минут назад
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-майора. Об этом Кадыров сообщил в соцсети «ВКонтакте».
Кадыров: "Помпео, мы принимаем бой!"
Кадыров заявил, что Владимир Путин лично зачитал ему указ о присвоении звания по телефону.
«Я принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке "смирно"», — отметил глава Чеченской республики.
Кадыров также сообщил, что глава Росгвардии Виктор Золотов перевел его из структуры МВд в Росгвардию.
В том же посте глава Чечни прокомментировал резонансную фотографию с пулеметами, опубликованную в ответ на включение его в американский санкционный список.
По словам Кадырова, оружие принадлежит не ему, а Росгвардии, а снимок сделан во время проверки арсенала.
«Пользуясь случаем, отвечаю: это оружие Росгвардии, хранится согласно всем требованиям инструкции. Я сам военный человек и поэтому периодически проверяю, как личный состав следит за правилами содержания оружия. Если интерес к этой фотографии остается, то она запечатлена именно в момент одной из таких проверок», — заверил Кадыров.
Как сообщал «Рамблер», в понедельник Госдепартамент США внес Кадырова, его жену Медни и дочерей Айшат и Карину (Хадижат) в список лиц, причастных к нарушению прав человека. В ответ Кадыров разместил в соцсетях фото с пулеметами и заявил, что «принимает бой». Позже он опубликовал видеообращение, в котором позвал госсекретаря США Майка Помпео в свое родовое селение и предложил поговорить и посмотреть, «кто какие права нарушает».
Видео дня. Игорь Николаев разозлил публику частным самолетом
Комментарии 171
Политика , Рамзан Кадыров , Виктор Золотов , Владимир Путин , Росгвардия , Госдеп США , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
Заворотнюк решила сделать заявление
Заворотнюк решила сделать заявление
С-400 и F-35: в громком скандале поставлена точка
С-400 и F-35: в громком скандале поставлена точка
Ветеран «Альфы» оценил действия Зеленского в Луцке
Ветеран «Альфы» оценил действия Зеленского в Луцке
Видео
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
01:06
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
Происшествия В мире
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
00:56
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
Армия Войска
Выпрыгнувший с 13-этажа за педофилом полицейский попал на видео
02:32
Выпрыгнувший с 13-этажа за педофилом полицейский попал на видео
Происшествия В мире
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
00:08
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
Общество
Попытка кражи огромного телевизора попала на видео
00:19
Попытка кражи огромного телевизора попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
00:15
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
Наука и техника Наука
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
02:49
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Армия
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
01:25
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
Армия
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
00:21
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
Общество
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
03:04
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение