Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

Президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-майора. Об этом Кадыров сообщил в соцсети «ВКонтакте».
Кадыров заявил, что Владимир Путин лично зачитал ему указ о присвоении звания по телефону.
«Я принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке "смирно"», — отметил глава Чеченской республики.
Кадыров также сообщил, что глава Росгвардии Виктор Золотов перевел его из структуры МВд в Росгвардию.
В том же посте глава Чечни прокомментировал резонансную фотографию с пулеметами, опубликованную в ответ на включение его в американский санкционный список.
По словам Кадырова, оружие принадлежит не ему, а Росгвардии, а снимок сделан во время проверки арсенала.
«Пользуясь случаем, отвечаю: это оружие Росгвардии, хранится согласно всем требованиям инструкции. Я сам военный человек и поэтому периодически проверяю, как личный состав следит за правилами содержания оружия. Если интерес к этой фотографии остается, то она запечатлена именно в момент одной из таких проверок», — заверил Кадыров.
Как сообщал «Рамблер», в понедельник Госдепартамент США внес Кадырова, его жену Медни и дочерей Айшат и Карину (Хадижат) в список лиц, причастных к нарушению прав человека. В ответ Кадыров разместил в соцсетях фото с пулеметами и заявил, что «принимает бой». Позже он опубликовал видеообращение, в котором позвал госсекретаря США Майка Помпео в свое родовое селение и предложил поговорить и посмотреть, «кто какие права нарушает».