Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

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Кадыров заявил, что Владимир Путин лично зачитал ему указ о присвоении звания по телефону.

«Я принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке "смирно"», — отметил глава Чеченской республики.

Кадыров также сообщил, что глава Росгвардии Виктор Золотов перевел его из структуры МВд в Росгвардию.

В том же посте глава Чечни прокомментировал резонансную фотографию с пулеметами, опубликованную в ответ на включение его в американский санкционный список.

По словам Кадырова, оружие принадлежит не ему, а Росгвардии, а снимок сделан во время проверки арсенала.

«Пользуясь случаем, отвечаю: это оружие Росгвардии, хранится согласно всем требованиям инструкции. Я сам военный человек и поэтому периодически проверяю, как личный состав следит за правилами содержания оружия. Если интерес к этой фотографии остается, то она запечатлена именно в момент одной из таких проверок», — заверил Кадыров.