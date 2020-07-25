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«Готов встать на колени»: Жириновский обратился к хабаровчанам 

РИА Новости и ещё 4 40 минут назад
«Готов встать на колени»
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва", что он готов встать на колени перед жителями Хабаровского края.
Жириновский аргументировал свое намерение следующим образом.
"Чтобы поняли, как мы их любим, как мы готовы их защищать, считаем, что они во всем правы", — пояснил политик.
При этом Жириновский призвал хабаровчан поддержать временно исполняющего обязанности главы региона Михаила Дегтярева.
"Он все, что хорошее вам нравилось в Фургале, продолжит, будет делать так же", — подчеркнул Жириновский.
Лидер ЛДПР отметил, что у Дегтярева прекрасный опыт в качестве председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
"Руководить комитетом — это практически вице-премьер", — заключил он.
Бывшего главу Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Следствие считает его причастным к организации двух убийств в 2000-х годах. Сейчас Фургал находится под арестом.
Президент Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы региона стал Михаил Дегтярев.
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Политика , Михаил Дегтярев , Владимир Жириновский , Сергей Фургал , Владимир Путин , Госдума , ЛДПР , Радиостанция "Говорит Москва" , Хабаровский Край
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