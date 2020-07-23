Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков заявил об эффективности многодневного голосования 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Песков высказался о многодневном голосовании
Фото: РИА Новости
Многодневное голосование показало свою эффективность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Существуют те, кто высказывает свое отрицательное отношение к нему, но ровно также есть и те, кто поддерживает эту практику, тем более что она показала свою эффективность», — передает слова Пескова ТАСС.
Он подчеркнул, что законопроект о возможности многодневного голосования был принят нижней палатой парламента, это демократическая процедура.
При этом вопрос об удалении из соцсетей ЦИК результатов опроса по теме многодневного голосования он переадресовал в Центральную избирательную комиссию.
«Мы видели сообщения СМИ, но мы не располагаем информацией о деталях этого опроса, который размещался в соцсетях», — сказал пресс-секретарь президента.
Ранее член Общественной палаты Константин Комков заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что голосование в течение трех дней удобнее, чем в один день, что подтвердила и практика.
Во вторник Госдума в третьем чтении утвердила закон о голосовании на выборах и референдумах длительностью до трех дней. Решение о сроке проведения голосования будет принимать ЦИК.
Видео дня. Игорь Николаев разозлил публику частным самолетом
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Дегтярев предложил снизить тарифы на ЖКУ для жителей Хабаровского края Дегтярев предложил снизить тарифы на ЖКУ для жителей Хабаровского края Дегтярев заявил о необходимости работать и отказался уходить в отставку Дегтярев заявил о необходимости работать и отказался уходить в отставку Дерипаска сравнил курс Путина с программой Рузвельта Дерипаска сравнил курс Путина с программой Рузвельта
Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Константин Комков , Общественная палата России , Госдума , Центризбирком России , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Выпрыгнувший с 13-этажа за педофилом полицейский попал на видео
Выпрыгнувший с 13-этажа за педофилом полицейский попал на видео
Киев признал ДНР и ЛНР независимыми государствами
Киев признал ДНР и ЛНР независимыми государствами
Видео
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
01:06
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
Происшествия В мире
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
00:56
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
Армия Войска
Выпрыгнувший с 13-этажа за педофилом полицейский попал на видео
02:32
Выпрыгнувший с 13-этажа за педофилом полицейский попал на видео
Происшествия В мире
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
00:08
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
Общество
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
00:15
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
Наука и техника Наука
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
02:49
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Армия
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
01:25
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
Армия
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
00:21
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
Общество
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
03:04
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
Происшествия
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
03:20
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение