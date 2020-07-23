Мишустин рассказал о своей мечте

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Премьер-министр Михаил Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал, что испытывает огромное уважение к врачам, которые в месяцы пандемии коронавируса для спасения людей жертвовали своим временем, общением с семьями, здоровьем и жизнями.

Он поблагодарил их за работу и признался, что очень трепетно относится к медицинским работникам.

"Потому что меня всегда окружали люди в белых халатах", — объяснил глава правительства.

Его мама долгие годы работала медицинской сестрой, среди ее подруг и знакомых было много коллег.