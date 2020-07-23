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Мишустин рассказал о своем желании стать врачом 

Российская Газета и ещё 8 47 минут назад
Мишустин рассказал о своей мечте
Фото: ТАСС
Премьер-министр Михаил Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал, что испытывает огромное уважение к врачам, которые в месяцы пандемии коронавируса для спасения людей жертвовали своим временем, общением с семьями, здоровьем и жизнями.
Он поблагодарил их за работу и признался, что очень трепетно относится к медицинским работникам.
"Потому что меня всегда окружали люди в белых халатах", — объяснил глава правительства.
Его мама долгие годы работала медицинской сестрой, среди ее подруг и знакомых было много коллег.
"Я собирался даже поступать в медицинский институт до работы в налоговой службе. Даже такая мысль была", — сказал Мишустин.
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Политика , Михаил Мишустин , Федеральная налоговая служба
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