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Дегтярев не исключил ужесточения мер из-за COVID-19 в Хабаровском крае 

РИА Новости 22 минуты назад
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что коечный фонд для лечения больных коронавирусной инфекцией в регионе на пределе, возможно ужесточение мер безопасности.
"Осмотрели краевую больницу, где находится много тяжелых пациентов с коронавирусом. Коечный фонд у нас практически на пределе в крае, в этой связи мы будем принимать решения по дополнительному развертыванию коечного фонда … Вчера разговаривали с Минздравом. Будем у министра запрашивать дополнительные аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты. Есть договоренность с правительством Москвы … Возможно, еще в Москве возьмем специалистов, оборудования и СИЗ", — сказал он журналистам.
Дегтярев отметил, что КНР выразила поддержку региону и готовится поставка партии СИЗ.
"Риск роста заболеваемости, коечный фонд практически на пределе, и мы вместе с Роспотребнадзором будем принимать решение. Возможно ужесточение режима (ограничений по коронавирусу — ред.), о послаблении речи быть не может. Те, кто пытается высказывать, что это связано с голосованием за поправки в конституцию — глупость. Голосование было по всей стране, а рост в Хабаровском крае. Возможно, он связан с тем, что люди не соблюдают дистанцию и меры, которые Роспотребнадзор рекомендовал. Возможно ужесточение. Но решение пока не принято", — добавил он.
Дегтярев также сказал, что в ближайшее время планирует посетить еще ряд больниц региона.
"У нас развернут дополнительный военный госпиталь, это наш резерв. Но его хватит очень ненадолго в случае резкого роста заболеваемости", — сказал врио губернатора.
Министр здравоохранения края Александр Витько уточнил журналистам, что есть небольшой резерв коечного фонда, но если будет высокая заболеваемость, то роли он не сыграет. "Это дело одного-двух дней … К этому необходимо готовиться и меры принимать. Мы планируем увеличить коечный фонд … При нормативе 658 коек развернуто 1620 коек, и они работают на пределе. Все на пределе", — отметил министр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Политика , Видео , Михаил Дегтярев , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , Правительство Москвы , Москва , Хабаровский Край
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