Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дегтярёв предложил снизить тарифы на услуги ЖКХ 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Дегтярев предложил снизить тарифы на услуги ЖКХ
Фото: ТАСС
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края предложил снизить тарифы за для населения региона по всем видам услуг ЖКХ. Об этом заявил, узнав от главы Солнечного района о больших долгах газоснабжающей организации из-за неплатежей населения, передаёт РИА Новости.
«У людей нет денег на жизнь, не говоря уже об оплате ЖКХ», — сказал в ответ Дегтярёв.
По его мнению, можно попробовать снизить тарифы через федеральный центр субсидирования, через обращения к правительству или президенту, а также попытаться изыскать внутренние ресурсы.
Министр ЖКХ региона Дарий Тюрин сообщил журналистам, что будет рассмотрен вопрос о снижении тарифов для малообеспеченных граждан.
Видео дня. Игорь Николаев разозлил публику частным самолетом
Национальная Служба Новостей: последние новости
Врио хабаровского губернатора Дегтярев призвал жителей не провоцировать полицию Врио хабаровского губернатора Дегтярев призвал жителей не провоцировать полицию Песков прокомментировал фото Кадырова с пулемётами Песков прокомментировал фото Кадырова с пулемётами Путин уволил Фургала в связи с утратой доверия Путин уволил Фургала в связи с утратой доверия
Политика , РИА Новости , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
Заворотнюк решила сделать заявление
Заворотнюк решила сделать заявление
Раскрыты подробности об убитой в Москве невесте
Раскрыты подробности об убитой в Москве невесте
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Видео
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
00:15
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
Наука и техника Наука
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
02:49
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Армия
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
01:25
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
Армия
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
00:21
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
Общество
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
03:04
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
Происшествия
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
03:20
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Происшествия
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
00:51
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
Происшествия Новости Москвы
Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео
01:05
Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места стрельбы по похоронной процессии в Чикаго
00:24
Опубликовано видео с места стрельбы по похоронной процессии в Чикаго
Документы-фальшивки: как нотариусы крадут деньги россиян
01:32
Документы-фальшивки: как нотариусы крадут деньги россиян
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение