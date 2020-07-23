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«У людей нет денег на жизнь»: Дегтярев сделал заявление 

Артём Кульша и ещё 7 12 минут назад
Дегтярев выступил с инициативой по Хабаровскому краю
Фото: РИА Новости
Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) должны быть снижены в Хабаровском крае. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Михаил Дегтярев.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Дегтярев провел совещание по вопросам ЖКХ. В ходе него врио главы Солнечного района Евгений Чаплыгин сообщил, что у ресурсоснабжающей организации образовалась большая задолженность за газ из-за долгов населения. Врио губернатора заявил, что люди не оплачивают услуги ЖКХ исключительно из-за высоких тарифов.
«Я людей понимаю. У людей нет денег на жизнь, не говоря уже об оплате (услуг. — Прим. ред.) ЖКХ», — сообщил он.
Дегтярев призвал обдумать снижение тарифов тем или иным способом — изысканием внутренних ресурсов, введением дополнительных субсидий, обращением за дополнительной дотацией, в правительство, федеральный центр субсидирования, к президенту. Он заявил, что удерживать высокие тарифы, накапливая долги, — это не очень хорошо.
Вчера Дегтярев заявил о намерении усилить мониторинг тарифов и качества жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в Хабаровском крае.
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Политика , Михаил Дегтярев , Хабаровский Край
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