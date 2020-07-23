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Жириновский призвал хабаровчан поддержать врио главы региона Дегтярева 

ТАСС 54 минуты назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в среду призвал жителей Хабаровского края поддержать Михаила Дегтярева, который был назначен врио главы региона после ареста и отставки бывшего губернатора Сергея Фургала.
"Пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям Хабаровского края, чтобы они поддержали нового руководителя края", — сказал Жириновский в своем выступлении по итогам отчета премьер-министра Михаила Мишустина.
Он подчеркнул, что в ЛДПР "с уважением относились к Сергею Ивановичу Фургалу за его губернаторскую деятельность".
"Я не беру историю, что там было давно, 15 лет назад. Закончатся все судебно-следственные мероприятия и, возможно, дело каким-то образом будет закрыто. Но пока край должен развиваться, руководитель должен находиться на месте", — подчеркнул лидер либерал-демократов.
9 июля Фургал был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву. В ходе шестичасового допроса ему было предъявлено обвинение, вину он не признал. Басманный суд арестовал его до 9 сентября.
Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, по данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об отставке Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен другой член ЛДПР Михаил Дегтярев, занимавший пост председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Во вторник он сложил депутатские полномочия.
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Политика , Видео , Михаил Дегтярев , Светлана Петренко , Владимир Жириновский , Сергей Фургал , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Госдума , ЛДПР , СКР , Хабаровский Край
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