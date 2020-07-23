"Пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям Хабаровского края, чтобы они поддержали нового руководителя края", — сказал Жириновский в своем выступлении по итогам отчета премьер-министра Михаила Мишустина.

Он подчеркнул, что в ЛДПР "с уважением относились к Сергею Ивановичу Фургалу за его губернаторскую деятельность".

"Я не беру историю, что там было давно, 15 лет назад. Закончатся все судебно-следственные мероприятия и, возможно, дело каким-то образом будет закрыто. Но пока край должен развиваться, руководитель должен находиться на месте", — подчеркнул лидер либерал-демократов.

9 июля Фургал был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву. В ходе шестичасового допроса ему было предъявлено обвинение, вину он не признал. Басманный суд арестовал его до 9 сентября.

Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко , по данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших.