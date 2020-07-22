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Путин провёл телефонный разговор с премьером Греции 

RT на русском 45 минут назад
Путин провёл телефонный разговор с премьером Греции
Фото: Reuters
Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что стороны обсудили пути дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в различных областях.
«Отмечена необходимость активизации работы Смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству с акцентом на расширение договорно-правовой базы двусторонних отношений», — говорится в сообщении.
Сообщается, что «отдельное внимание было уделено проведению запланированного на 2021 год „перекрёстного“ Года истории, в том числе в контексте предстоящего празднования в Греции 200-летия начала национально-освободительной борьбы за независимость».
Также в ходе беседы обсуждалась «ситуация в связи с изменением статуса храма Святой Софии в Стамбуле».
«Подчёркнуто исключительное культурное, историческое и духовное значение этого уникального объекта всемирного наследия. Отмечена важность его сохранения в качестве общечеловеческого достояния, символа мира и согласия», — сообщили в Кремле.
Кроме этого стороны затронули «ряд вопросов региональной повестки дня, включая урегулирование в Ливии и обстановку в Восточном Средиземноморье».
Ранее посол Турции в России Мехмет Самсар сообщил, что иконы и фрески собора Святой Софии будут сохранены в нынешнем виде, несмотря на смену статуса музея на мечеть.
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Комментарии 1
Политика , Владимир Путин , Греция
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