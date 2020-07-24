Кадыров вводит все доступные санкции против Помпео

20 июля, как сообщал «Рамблер», Государственный департамент США внес Кадырова, его жену Медни и дочерей Айшат и Карину (Хадижат) в список лиц, причастных к нарушению прав человека.

В тот же день Кадыров назвал сотрудников Госдепартамента лжецами, интриганами и провокаторами и обвинил в попытке внести разлад в его семью.

Также он опубликовал фотографию, на которой запечатлен с автоматами в руках, а в подписи к ней сообщил, что принимает бой, на который его вызвал Помпео. На следущий день Кадыров пригласил Помпео приехать в его родовое селение и обсудить с ним, кто какие права нарушает.

«Все, отменяю приглашение», — заявил он вчера в ходе совещания об экономической ситуации в Чечне.

Также Кадыров заявил, что его жена не лезет в политику, а дочери не должны отвечать за его грехи, и объявил о введении в отношении Помпео всех санкций, которые есть в Чеченской республике.