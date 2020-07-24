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Кадыров ввел против Помпео санкции 

Артём Кульша и ещё 33 25 минут назад
Кадыров вводит все доступные санкции против Помпео
Фото: ТАСС
Власти Чечни ввели все имеющиеся в республике санкции против государственного секретаря США Майка Помпео. Об этом, как сообщает чеченская государственная телерадиокомпания (ЧГТРК) «Грозный», заявил глава республики Рамзан Кадыров.
20 июля, как сообщал «Рамблер», Государственный департамент США внес Кадырова, его жену Медни и дочерей Айшат и Карину (Хадижат) в список лиц, причастных к нарушению прав человека.
В тот же день Кадыров назвал сотрудников Госдепартамента лжецами, интриганами и провокаторами и обвинил в попытке внести разлад в его семью.
Также он опубликовал фотографию, на которой запечатлен с автоматами в руках, а в подписи к ней сообщил, что принимает бой, на который его вызвал Помпео. На следущий день Кадыров пригласил Помпео приехать в его родовое селение и обсудить с ним, кто какие права нарушает.
«Все, отменяю приглашение», — заявил он вчера в ходе совещания об экономической ситуации в Чечне.
Также Кадыров заявил, что его жена не лезет в политику, а дочери не должны отвечать за его грехи, и объявил о введении в отношении Помпео всех санкций, которые есть в Чеченской республике.
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Политика , США , Санкции США , Рамзан Кадыров , Госдеп США , Чеченская Республика
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