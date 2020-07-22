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Жириновский призвал построить для Госдумы новое здание 

ТАСС и ещё 1 51 минуту назад
Жириновский призвал построить для ГД новое здание
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на закрытии весенней сессии Госдумы, призвал построить для нижней палаты новое здание в связи с тем, что нынешний комплекс на Охотном Ряду находится в плохом состоянии и не отвечает потребностям депутатов.
"У нас Вячеслав Викторович [Володин] — один из лучших председателей Госдумы. Давайте ему поможем все-таки обратиться к президенту, ну постройте вы новое здание", — сказал Жириновский.
По его словам, фундамент нынешнего здания уже превратился в песок. Кроме того, сейчас некоторые депутаты делят кабинеты со своими помощниками.
"Построить нормальное здание, чтобы депутат сидел, и в 2 м вокруг ничего не было. Хороший кабинет для приема посетителей, комната отдыха, туалет, кухня", — добавил лидер ЛДПР.
По его мнению, такое здание можно будет построить за 1,5 года.
В апреле этого года советник спикера нижней палаты Анастасия Кашеварова сообщила, что ремонт здания Госдумы отложен "до лучших времен", предусмотренные на это 700 млн рублей перенаправят на другие цели. Здание не ремонтировалось уже 30 лет, в прошлом году в фундаменте были обнаружены пустоты.
Планируется, что реконструкция здания должна коснуться зала заседаний и некоторых других помещений. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить временное размещение Госдумы и обеспечивающих ее деятельность подразделений в Доме союзов, расположенном по адресу улица Большая Дмитровка, дом 1.
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Комментарии
Политика , Владимир Жириновский , Владимир Путин , Госдума , ЛДПР
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