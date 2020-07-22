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Москва и Анкара обсудили ситуацию в Ливии 

РИА Новости 58 минут назад
Москва и Анкара обсудили ситуацию в Ливии
Фото: © AP Photo / Mohammad Hannon
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и представители Минобороны России обсудили с турецкой стороной скорейшее прекращение боевых действий в Ливии, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Российская межведомственная делегация во главе с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым c участием представителей Минобороны России провела 21-22 июля в Анкаре консультации с руководством различных турецких ведомств во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом.
"Были подробно обсуждены различные аспекты ближневосточных проблем с акцентом на задачи скорейшего прекращения боевых действий и обеспечения долгосрочного урегулирования в Ливии", — говорится в сообщении министерства иностранных дел РФ.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА — Египет.
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Политика , В мире , Сергей Вершинин , Министерство обороны , МИД , Анкара , Ливия , Москва
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