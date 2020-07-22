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Зариф сообщил, что разговор по телефону с Путиным был полезным 

ТАСС 1 час назад
«Разговор с Путиным был полезным»
Фото: РИА Новости
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в ходе визита в Москву провел очень полезный разговор с президентом России Владимиром Путиным по телефону, который длился около одного часа. Слова министра приводит в среду агентство IRNA.
"У нас были конструктивные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также разговор с президентом России по защищенной телефонной линии", — сказал он. Зариф добавил, что "переговоры с Путиным длились около одного часа".
По словам иранского дипломата, "российскому лидеру было передано спецпослание президента [Ирана], посвященное ядерной сделке и ряду вопросов о двусторонних отношениях". "Диалог [с Путиным] был очень полезным, и я надеюсь, что за ним последуют хорошие результаты", — добавил он.
В Кремле о данном разговоре Зарифа и Путина не сообщали.
21 июля Зариф на встрече с министром иностранных дел России передал послание президента исламской республики Путину.
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Комментарии
Политика , В мире , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , ИА IRNA , Иран , Москва
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