«Разговор с Путиным был полезным»

Все новости на карте

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в ходе визита в Москву провел очень полезный разговор с президентом России Владимиром Путиным по телефону, который длился около одного часа. Слова министра приводит в среду агентство IRNA.

"У нас были конструктивные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также разговор с президентом России по защищенной телефонной линии", — сказал он. Зариф добавил, что "переговоры с Путиным длились около одного часа".

По словам иранского дипломата, "российскому лидеру было передано спецпослание президента [Ирана], посвященное ядерной сделке и ряду вопросов о двусторонних отношениях". "Диалог [с Путиным] был очень полезным, и я надеюсь, что за ним последуют хорошие результаты", — добавил он.

В Кремле о данном разговоре Зарифа и Путина не сообщали.

21 июля Зариф на встрече с министром иностранных дел России передал послание президента исламской республики Путину.