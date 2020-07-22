Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле осудили нападение на российских журналистов в США 

Говорит Москва и ещё 8 50 минут назад
Кремль осудил нападение на российских журналистов в США
Фото: РИА Новости
Россия ждёт от американских властей исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности российских корреспондентов.
Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Считаем возмутительным нападение на российских журналистов со стороны полиции США. Ожидаем от американских властей принятия исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности российских журналистов и созданию надлежащих условий для свободной работы СМИ в целом», — сказал спикер Кремля.
Сегодня пресс-служба Первого канала сообщила, что съёмочная группа пострадала в результате нападения «людей в камуфляже» в американском Портленде.
Говорит Москва: последние новости
Посольство РФ в США направило протест из-за инцидента с Первым каналом Посольство РФ в США направило протест из-за инцидента с Первым каналом Михаил Дегтярёв на призывы покинуть край ответил: «не уйду» Михаил Дегтярёв на призывы покинуть край ответил: «не уйду» США обвинили в нарушении суверенитета Европы из-за санкций против Nord Stream США обвинили в нарушении суверенитета Европы из-за санкций против Nord Stream
Политика , Дмитрий Песков , ИТАР-ТАСС , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
Ветеран «Альфы» оценил действия Зеленского в Луцке
Ветеран «Альфы» оценил действия Зеленского в Луцке
Жители Одессы и Харькова хотят присоединиться к России
Жители Одессы и Харькова хотят присоединиться к России
«Позор Украины»: Зеленский сделал заявление
«Позор Украины»: Зеленский сделал заявление
Видео
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
00:51
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
Происшествия Новости Москвы
Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео
01:05
Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места стрельбы по похоронной процессии в Чикаго
00:24
Опубликовано видео с места стрельбы по похоронной процессии в Чикаго
Документы-фальшивки: как нотариусы крадут деньги россиян
01:32
Документы-фальшивки: как нотариусы крадут деньги россиян
Криминал Происшествия
Опубликовано видео последствий наводнения в Свердловской области
01:36
Опубликовано видео последствий наводнения в Свердловской области
Разрушительные последствия урагана в Сочи попали на видео
00:34
Разрушительные последствия урагана в Сочи попали на видео
Котенок дважды украл деньги из пивной и попал на видео
00:22
Котенок дважды украл деньги из пивной и попал на видео
Волочковой вынесли приговор за поездку в монастырь
00:35
Волочковой вынесли приговор за поездку в монастырь
Шоу-бизнес
Экс-полицейский потребовал возобновить дело Голунова
01:22
Экс-полицейский потребовал возобновить дело Голунова
Происшествия
Волочкова пришла в суд в шубе
00:35
Волочкова пришла в суд в шубе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение