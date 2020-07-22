Кремль осудил нападение на российских журналистов в США

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Россия ждёт от американских властей исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности российских корреспондентов.

Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

«Считаем возмутительным нападение на российских журналистов со стороны полиции США. Ожидаем от американских властей принятия исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности российских журналистов и созданию надлежащих условий для свободной работы СМИ в целом», — сказал спикер Кремля.

Сегодня пресс-служба Первого канала сообщила, что съёмочная группа пострадала в результате нападения «людей в камуфляже» в американском Портленде.