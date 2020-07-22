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Мишустин рассказал, как лишился гаража 

Мария Иванова и ещё 18 34 минуты назад
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что лично пострадал от отсутствия закона о «гаражной амнистии». Трансляцию из Госдумы провел YouTube-канал кабмина. «У меня был гараж, мы его, к сожалению, не смогли удержать», — заявил премьер.
По его словам, в стране около 1,4 миллиона земельных участков «под гаражами» и примерно 37 тысяч официально зарегистрированных гаражных кооперативов.
«Конечно, все хотят справедливости. Законопроект [о «гаражной амнистии» — прим.ред.] подготовлен, что касается меня, то я лично его будут поддерживать, потому что это восстановление справедливости, если у человека был гараж, то нужно сделать все возможное, чтобы он его оформил», — сказал Мишустин.
Он добавил, что ему гараж не вернут, так как там уже «что-то построили».
Как сообщал «Рамблер», законопроект о «гаражной амнистии» был внесен в Госдуму в феврале 2020 года. Он касается гаражей, построенных на принадлежащей муниципалитетам земле до 2004 года, а также объектов в гаражно-строительных кооперативах.
Если документ примут, для приобретения прав на земельный участок с гаражом потребуются данные о выплате пая в гаражном кооперативе, старое решение о распределении гаража, чеки об оплате платежей при эксплуатации, а также документы технической инвентаризации.
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Политика , Видео , Михаил Мишустин , Госдума
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