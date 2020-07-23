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Дегтярев рассказал о телефонном разговоре с Мишустиным 

Газета.Ru и ещё 20 2 часа назад
Дегтярев рассказал о телефонном разговоре с Мишустиным
Фото: Газета.Ru
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил о звонке премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который заявил о решении выделить Хабаровскому краю дополнительные 1,3 миллиарда рублей на возмещение выпадающих доходов, передает РИА "Новости".
В среду Мишустин, выступая в Госдуме, сообщил, что в ближайшее время проведет телефонный разговор с врио главы Хабаровского края Дегтяревым и обсудит меры поддержки региона.
"Как и обещал, мне только что позвонил председатель правительства России, уважаемый Михаил Владимирович Мишустин. Правительство России выделит дополнительные 1,3 миллиарда рублей Хабаровскому краю на возмещение выпадающих доходов в ближайшее время и рассмотрит наши предложения, которые мы сформулируем в течение ближайшего месяца", — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
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Политика , Михаил Дегтярев , Михаил Мишустин , Госдума , Правительство РФ , РИА Новости , Хабаровский Край
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