Дегтярев усилит мониторинг услуг ЖКХ в Хабаровском крае 

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Власти Хабаровского края усилят мониторинг тарифов и качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, заявил врио губернатора Михаил Дегтярев на встрече с членами краевой Общественной палаты. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 22 июля.

«Есть вопросы по тарифам, по качеству оказания жилищно-коммунальных услуг. Здесь недостаточно внимания уделялось этому, мне кажется. Людей это волнует. Управляющие компании некоторые хулиганили», — сказал Дегтярев.

Он подчеркнул, что готов на постоянной основе взаимодействовать по вопросам коммунальных услуг с общественностью.