Песков вступился за Дегтярёва 

Нежелание федерального ставленника общаться с хабаровчанами он объяснил тем, что у Дегтярёва сейчас много проблем, которые накопились за время отсутствия в крае губернатора и которые нужно оперативно решать. А с митингующими чиновник разберётся потом. При этом Песков выразил согласие с тем, что в диалог с недовольным народом вступить необходимо.

Сам Дегтярёв в своё первое утро на посту врио губернатора попросил хабаровчан в видеообращении в Instagram не толпиться у него под окнами и не звать его, потому что это неприлично. Позже он заявил, что проводит встречи только «в корректных форматах», да и вообще ему как руководителю «есть, чем заняться», кроме как разговаривать с протестующими.

24 июля политик сообщил о своих первых решениях на посту — кадровых перестановках. Первым заместителем председателя хабаровского правительства стал Александр Никитин , руководитель аппарата комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Советник губернатора Захар Синяговский готовится покинуть пост, заявление ожидается и от первого заместителя председателя правительства по экономическим вопросам Юрия Золочевского.