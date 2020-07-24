Песков вступился за Дегтярёва 

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Михаил Дегтярёв, врио губернатора Хабаровского края, не отказывался от встреч с участниками митингов, сообщает ИА DEITA.RU.
Нежелание федерального ставленника общаться с хабаровчанами он объяснил тем, что у Дегтярёва сейчас много проблем, которые накопились за время отсутствия в крае губернатора и которые нужно оперативно решать. А с митингующими чиновник разберётся потом. При этом Песков выразил согласие с тем, что в диалог с недовольным народом вступить необходимо.
Сам Дегтярёв в своё первое утро на посту врио губернатора попросил хабаровчан в видеообращении в Instagram не толпиться у него под окнами и не звать его, потому что это неприлично. Позже он заявил, что проводит встречи только «в корректных форматах», да и вообще ему как руководителю «есть, чем заняться», кроме как разговаривать с протестующими.
24 июля политик сообщил о своих первых решениях на посту — кадровых перестановках. Первым заместителем председателя хабаровского правительства стал Александр Никитин, руководитель аппарата комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Советник губернатора Захар Синяговский готовится покинуть пост, заявление ожидается и от первого заместителя председателя правительства по экономическим вопросам Юрия Золочевского.
Напомним, что жители Хабаровского края уже две недели как выходят на митинги в поддержку арестованного 9 июля, а потом и освобождённого от должности «народного губернатора» Сергея Фургала. Жители требуют перенос рассмотрения уголовного дела, фигурантом которого стал губернатор, в самом Хабаровске, а не в Москве, куда его этапировали. И протестуют против Дегтярёва, которого, в отличие от Фургала, не народ выбирал, а правительство назначило, и который не имеет к Дальнему Востоку никакого отношения, так как его карьера развивалась в Самаре и Москве.