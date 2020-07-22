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Фургала хотят лишить адвокатов 

Павел Тиунов 1 час назад
Фургала хотят лишить адвокатов
Фото: РИА Новости
Следователи намерены заявить отвод двум из четырёх адвокатов экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который подозревается в причастности к убийствам предпринимателей, сообщает «Коммерсант». Аналитики полагают, что таким образом правоохранители хотят заменить защитников бывшего главы региона на лояльных следствию юристов, чтобы впоследствии добиться от арестованного чиновника признания вины.
Предстоящий отвод касается адвокатов Марины Горбачевой и Максима Самойлова. Выяснилось, что именно они ранее представляли интересы предполагаемого подельника Фургала Николая Мистрюкова, на основе показаний которого и был задержан экс-губернатор. Учитывая, что бывший глава Хабаровского края свою вину не признает, у двух фигурантов дела возникает конфликт интересов, отмечают следователи.
В связи с этим адвокаты, ранее защищавшие Мистрюкова, не могут быть представителями Фургала. Сами Горбачева и Самойлов уверяют, что их участие в деле Мистрюкова было формальным, поскольку им даже не удалось ни разу поговорить со своим доверителем: он долгое время не признавал вину, однако потом отказался от всех своих защитников в пользу назначенного государством и пописал явку с повинной.
Источник «Коммерсанта» полагает, что подобную схему правоохранители хотят применить и к Фургалу. Предполагается, что адвокатов экс-губернатора хотят заменить на лояльных к следствию с тем, чтобы впоследствии вынудить его признать свою вину. Другой источник издания, знакомый с позицией самого Фургала по этому вопросу, уверяет, что бывший глава Хабаровского края знает о планах следователей и требует от своих адвокатов вызвать к нему психиатрическую помощь, если он вдруг пойдет на сделку со следствием.
«Если вам скажут, что я признал вину, знайте, что я нуждаюсь в срочной психиатрической помощи», — цитирует издание слова Фургала.
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Комментарии 1
Политика , Максим Самойлов , Сергей Фургал , Марина Горбачева , Хабаровский Край
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