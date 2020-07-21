Пять целей: как будет развиваться РФ в ближайшие 10 лет

Российский президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны на ближайшие 10 лет. Таким образом он заменил предыдущий план, который был рассчитан до 2024 года. В новой стратегии указаны пять целей, а также показатели, которые указывают на их достижение. О том, как будет развиваться Россия до 2030 года — в материале «Газеты.Ru».

Российский президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года. Таким образом он заменил предыдущий стратегический документ — «майский» указ 2018 года, по которому цели должны были быть достигнуты до 2024 года.

Ранее на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава страны подчеркивал, что необходимо учитывать факторы и обстоятельства, которые связаны с пандемией коронавируса.

«Несмотря на объективные текущие трудности, наши долгосрочные ориентиры остаются неизменными», — заверил он.

В новом документе прописаны пять целей национального развития.

Во-первых, это сохранение населения, здоровье и благополучие людей. Во-вторых, Путин указывает на необходимость предоставлять возможности для самореализации и развития талантов. В-третьих, по его мнению, нужно создать комфортную и безопасную среду для жизни. Четвертой целью является достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство. Пятой — цифровая трансформация.

При этом были установлены также показатели, которые будут указывать на достижение указанных целей. Например, о достижении цели по сохранению населения и его здоровья будет свидетельствовать повышение ожидаемой продолжительности жизни россиян до 78 лет. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что в 2019 году этот показатель составлял в 73,4 года. Для сравнения, в 2018 году продолжительность жизни составила 72,9 года.

Среди других целевых показателей называются снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателями 2017 года, а также приобщение 70% россиян к регулярным занятиям спорта.

Вхождение России в десятку ведущих стран по уровню образования, формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей талантливых граждан — одни из показателей достижения второй цели. Сюда же относится увеличение доли волонтеров до 15% и приобщение граждан к культурным мероприятиям, число посещений должно увеличиться втрое по сравнению с показателями прошлого года.

Для третьей цели факторами ее достижения служат ежегодное улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей, а также улучшение качества городской среды в полтора раза. Владимир Путин отметил, что в рамках этого пункта должно быть также вдвое снижен объем отходов, которые отправляются на полигоны. Для этого необходимо создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, за это время планируется проводить экологическое оздоровление водных объектов.

Помощник президента, бывший министр экономического развития Максим Орешкин отметил, что при достижении четвертой наццели властям необходимо обеспечить восстановление занятости и доходов населения.

Здесь, в частности, учитывается достижение таких показателей, как рост ВВП выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности, устойчивый рост доходов населения, а также увеличение числа россиян, которые заняты в сфере малого и среднего предпринимательства, до 25 млн человек.

В рамках пятой цели, подчеркнул Орешкин, нужно создать условия для цифровой трансформации экономики, социальной сферы, государственного управления. «Везде применение цифровых технологий может позволить перейти на качественно иной уровень, обеспечить другой уровень эффективности», — отметил он.

В реализацию этой цели входят, например, увеличение доли массовых социально значимых услуг, которые доступны в электронном виде, до 95%, а также обеспечение возможности широкополосного доступа к интернету для 97% домохозяйств.

Теперь правительство должно подготовить поправки в нацпроекты в соответствии с подписанным указом. Кроме того, чиновники должны предоставить президенту единый план по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.