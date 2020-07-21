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Парламент Чечни призвал Конгресс США оценить правомочность санкций к Кадырову 

ТАСС 1 час назад
Парламент Чечни обратился к Конгрессу США
Фото: ТАСС
Депутаты парламента Чечни на экстренном заседании во вторник единогласно приняли обращение к Конгрессу США с призывом рассмотреть правомочность заявления госссекретаря Майкла Помпео о введении санкций против главы республики Рамзана Кадырова и его семьи.
"Принимая во внимание тот факт, что законодательная власть в вашей стране имеет свое веское слово, а также, согласно конституции США, стоит на страже демократии и прав человека, парламент Чеченской Республики имеет честь обратиться к вам с требованием незамедлительного рассмотрения правомочности заявления Государственного департамента США в лице его госсекретаря господина Помпео. Мы имеем полное право настоятельно требовать объяснений и вразумительных ответов на наши вопросы, ибо это теперь дело чести каждого чеченца", — зачитал текст обращения спикер парламента Магомед Даудов.
В заседании чеченского парламента также участвовали представители органов власти, общественности, духовенства и правоохранительных органов республики. Выступающие осудили санкции США против членов семьи Кадырова.
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Комментарии 2
Политика , Майкл Помпео , Рамзан Кадыров , Магомед Даудов , Госдеп США , Конгресс США , Чеченская Республика
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