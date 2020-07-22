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Госдума приняла закон о цифровых финансовых активах 

ТАСС и ещё 9 1 час назад
Госдума приняла закон о цифровых финансовых активах
Фото: РИА Новости
Госдума приняла в третьем чтении закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Госдума приняла законопроект в первом чтении 22 мая 2018 году, с тех пор он был существенно переработан.
В принятой редакции закона дается определение цифровой валюты. Так, цифровой валютой признается совокупность электронных данных, которые могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации или иностранного государства, а также в качестве инвестиции. При этом цифровая валюта не может быть использована для оплаты каких-либо товаров и услуг. Цифровые финансовые активы (ЦФА), согласно закону — это цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного АО, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые закреплены в решении о выпуске ЦФА.
Граждане смогут приобрести цифровые финансовые активы (так называемые токены) в кредитных организациях, но только если они были выпущены в рамках российского законодательства, отмечал ранее Анатолий Аксаков. Если токен был выпущен не в рамках российского законодательства, то его приобрести в российской кредитной организации будет нельзя. Цифровые активы, выпущенные вне российского права, россияне также смогут приобрести, но только на иностранных площадках, указывал Аксаков.
Организовать выпуск, куплю — продажу, а также учет цифровых активов будет возможно в рамках специальных информационных системах, которые, как и их операторы, должны соответствовать российскому законодательству и быть включены в соответствующий реестр, который будет вести Банк России. При этом у ЦБ будет право определять признаки цифровых активов, которые будут доступны только квалифицированным инвесторам.
Устанавливаются правила выпуска и обращения цифровых финансовых активов. Выпуск ЦФА осуществляется на основании решения о выпуске таких активов, которое должно содержать обязательные сведения (определяется перечень таких сведений), составляется в электронной форме и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, выпускающего ЦФА, отражает вид и объем прав, которые удостоверяют выпускаемые цифровые финансовые активы, должно быть размещено в интернете на сайте лица, выпускающего ЦФА, и на сайте оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск ЦФА, и должно находиться в открытом доступе до полного исполнения всех обязательств лица, выпустившего ЦФА. Решение о выпуске таких активов может быть адресовано неопределенному кругу лиц (является публичной офертой) либо определенному кругу лиц (обязательно для ЦФА, удостоверяющих права участия в капитале непубличного АО).
Полномочия ЦБ
Банк России наделяется полномочиями ведения реестра информационных систем и реестра операторов обмена цифровых финансовых активов, а также надзора за деятельностью операторов информационных систем, в рамках которых выпускаются ЦФА. ЦБ сможет устанавливать дополнительные требования к операторам информационных систем, к деятельности операторов обмена ЦФА (включая требования к организации обращения ЦФА, требования к операционной надежности и требования к предоставлению отчетности).
ЦБ также будет определять, какие ЦФА сможет приобретать только квалифицированный инвестор, а какие — неквалифицированный инвестор в пределах установленной Банком России суммы.
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Комментарии
Политика , Другое , Анатолий Аксаков , Госдума , Центральный банк России
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