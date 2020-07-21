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Губернатор Петербурга объявил о сокращении штатов городских органов власти 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Беглов сократит штат городских органов власти из-за экономии
Фото: ТАСС
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует сократить штаты органов государственной власти в городе для экономии средств. Об этом он сказал во вторник на заседании городского правительства, сообщила пресс-служба Смольного.
"Мы должны экономить деньги — это деньги наших горожан. Поэтому поручаю вице-губернаторам Евгению Елину и Эдуарду Батанову подготовить и в течение двух недель представить план по сокращению штатов органов государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных организаций", — процитировала Беглова пресс-служба.
По сообщению пресс-службы, он также отметил, что "сокращение штатов приведет не только к экономии средств, но и к повышению эффективности работы государственного аппарата".
Масштабы сокращений в Смольном пока не озвучили.
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Политика , Александр Беглов , Эдуард Батанов , Евгений Елин , Правительство Санкт-Петербурга
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