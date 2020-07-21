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Жириновский предложил закрыть анти-крымские партии 

РИА Новости Крым 40 минут назад
Жириновский предложил закрыть анти-крымские партии
Фото: ТАСС
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил "закрыть" политические партии, которые не признают Крым частью России.
"После принятия законопроекта о территориальной целостности России мы изучим программы других партий и обратимся в Минюст с требованием закрыть те из них, кто не признает Крым частью России", — цитирует лидера партии агентство "Интерфакс".
Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что законопроект, который приравнивает к экстремизму действия, направленные на нарушение территориальной целостности России, был внесен в Госдуму во исполнение обновленной Конституции.
"Законопроектом предлагается уточнить терминологию действующего федерального закона № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", который относит нарушение целостности РФ к экстремистской деятельности", — пояснил Крашенинников журналистам.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко оценил данный законопроект и отметил, что он поможет "отсудить горячие головы", делающие постоянные заявления о статусе полуострова.
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Комментарии
Политика , Андрей Козенко , Павел Крашенинников , Владимир Жириновский , Госдума , Минюст РФ , Конституционный комитет Госдумы , ЛДПР , Интерфакс , Республика Крым
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