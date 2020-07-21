Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков прокомментировал фото Кадырова с оружием 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Законодательство РФ строго регламентирует владение огнестрельным оружием, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя фото главы Чечни Рамзана Кадырова с пулеметами в руках.
Kadyrov_95 / Telegram
В понедельник США объявили о введении визовых санкций против Кадырова, которые распространяются также на его супругу и дочерей. Глава Чечни в ответ написал в Telegram, что "принимает бой", и выложил свое фото с оружием.
"В РФ есть законодательство, которое строго регламентирует владение огнестрельным оружием", — сказал в беседе с журналистами Песков, отвечая на вопрос, имеют ли право главы регионов России на пулеметы. "Здесь не важно, кто ты — рядовой гражданин, губернатор или президент, если ты владеешь оружием в соответствии с законом и если оно зарегистрировано, и ты имеешь право на хранение или ношение этого оружия, то никаких проблем с этим нет", — подчеркнул представитель Кремля.
ТАСС: последние новости
Мэр Хабаровска заявил о готовности помогать новому главе края Мэр Хабаровска заявил о готовности помогать новому главе края Кадыров пригласил госсекретаря США в родовое село в Чечне Кадыров пригласил госсекретаря США в родовое село в Чечне В Думу внесли проект постановления о досрочном прекращении полномочий Михаила Дегтярева В Думу внесли проект постановления о досрочном прекращении полномочий Михаила Дегтярева
Комментарии 31
Политика , Видео , Рамзан Кадыров , Дмитрий Песков , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
Лукашенко экстренно госпитализировали
Лукашенко экстренно госпитализировали
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Вышедший из колонии Паштет наведет порядок в Белоруссии
Вышедший из колонии Паштет наведет порядок в Белоруссии
Видео
Опубликовано видео с места захвата заложников в Луцке
00:24
Опубликовано видео с места захвата заложников в Луцке
Происшествия В мире
Опубликовано видео разрушительного потопа в российском городе
00:19
Опубликовано видео разрушительного потопа в российском городе
Происшествия
Стриптиз на Красной площади попал на видео
00:25
Стриптиз на Красной площади попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Плавающие БТР-82А под Калининградом попали на видео
00:45
Плавающие БТР-82А под Калининградом попали на видео
Армия Войска
Опубликовано видео танца полуголой женщины на парковке
00:08
Опубликовано видео танца полуголой женщины на парковке
Общество В мире
«Зеленая тропа» спецназа РФ попала на видео
01:26
«Зеленая тропа» спецназа РФ попала на видео
Армия
Появилось видео сильнейшего града в Златоусте
00:35
Появилось видео сильнейшего града в Златоусте
Происшествия
Появилось видео с ответом Кадырова на санкции США
02:40
Появилось видео с ответом Кадырова на санкции США
Политика
Опубликовано видео забастовки на «Садоводе»
01:16
Опубликовано видео забастовки на «Садоводе»
Происшествия
Нападение пассажира на кондуктора попало на видео
00:49
Нападение пассажира на кондуктора попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение