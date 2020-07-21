Хранение и ношение оружия главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым — не проблема. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Государственный департамент США внес Кадырова, его жену Медни и дочерей Айшат и Карину (Хадижат) в список лиц, которые причастны к нарушению прав человека.
« (Государственный секретарь США Майк) Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — написал Кадыров в тот же день в своем телеграм-канале в подписи к фотографии, на которой запечатлен с двумя автоматами в руках.
Сегодня журналисты спросили Пескова, имеют ли главы российских регионов право на хранение и ношение оружия и как правоохранительным органам следует отреагировать на снимок Кадырова. Он ответил, что никаких проблем с хранением и ношением оружия главами регионов нет.
«В России есть законодательство, которое строго регламентирует владение оружием. И здесь неважно, кто ты — рядовой гражданин, губернатор или президент», — объяснил официальный представитель Кремля.