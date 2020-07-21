Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кремль высказался о пулеметах Кадырова 

Артём Кульша и ещё 6 6 минут назад
Хранение и ношение оружия главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым — не проблема. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Государственный департамент США внес Кадырова, его жену Медни и дочерей Айшат и Карину (Хадижат) в список лиц, которые причастны к нарушению прав человека.
« (Государственный секретарь США Майк) Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — написал Кадыров в тот же день в своем телеграм-канале в подписи к фотографии, на которой запечатлен с двумя автоматами в руках.
Сегодня журналисты спросили Пескова, имеют ли главы российских регионов право на хранение и ношение оружия и как правоохранительным органам следует отреагировать на снимок Кадырова. Он ответил, что никаких проблем с хранением и ношением оружия главами регионов нет.
«В России есть законодательство, которое строго регламентирует владение оружием. И здесь неважно, кто ты — рядовой гражданин, губернатор или президент», — объяснил официальный представитель Кремля.
Комментарии 51
Политика , Видео , Рамзан Кадыров , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Госдеп США , МВД , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Позор Украины»: Зеленский сделал заявление
«Позор Украины»: Зеленский сделал заявление
«Подставили»: толпа чеченцев против россиянина
«Подставили»: толпа чеченцев против россиянина
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Видео
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
Опубликовано видео с места захвата заложников в Луцке
00:24
Опубликовано видео с места захвата заложников в Луцке
Происшествия В мире
Опубликовано видео разрушительного потопа в российском городе
00:19
Опубликовано видео разрушительного потопа в российском городе
Происшествия
Стриптиз на Красной площади попал на видео
00:25
Стриптиз на Красной площади попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Плавающие БТР-82А под Калининградом попали на видео
00:45
Плавающие БТР-82А под Калининградом попали на видео
Армия Войска
Опубликовано видео танца полуголой женщины на парковке
00:08
Опубликовано видео танца полуголой женщины на парковке
Общество В мире
«Зеленая тропа» спецназа РФ попала на видео
01:26
«Зеленая тропа» спецназа РФ попала на видео
Армия
СМИ: у станции метро «Минская» в Киеве прогремел взрыв
00:11
СМИ: у станции метро «Минская» в Киеве прогремел взрыв
Происшествия
Появилось видео сильнейшего града в Златоусте
00:35
Появилось видео сильнейшего града в Златоусте
Происшествия
Юрий Антонов экстренно госпитализирован
02:35
Юрий Антонов экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение