Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дегтярев оценил обстановку в Хабаровске 

РИА Новости 1 час назад
Дегтярев оценил обстановку в Хабаровске
Фото: РИА Новости
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе его представления в новой должности сообщил, что надеется на восстановление на улицах Хабаровска мира и согласия.
Дегтярев в своей первой речи в качестве врио попросил всех членов хабаровского правительства работать, оставаться на своих местах до особого распоряжения. Он поблагодарил всех представителей ведомств и чиновников за то, что в последние дни в крае обстановка сохранялась в целом стабильная.
"Мир и согласие, я уверен, придут на улицы городов Хабаровского края и в каждый дом в Хабаровском крае. Готов с вами работать день и ночью. Я вам обещаю, что свет в моем окне в рабочем кабинете на 10-м этаже будет гореть до поздней ночи", — сказал он.
Видео дня. Бывшая тёща Аршавина оскорбила футболиста
Последние новости
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него Пенсионерам предложили выплатить по 15 тысяч рублей Пенсионерам предложили выплатить по 15 тысяч рублей Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Политика , Михаил Дегтярев , Хабаровск , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
Лукашенко экстренно госпитализировали
Лукашенко экстренно госпитализировали
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Собянин заговорил о закрытии Москвы
«Позор Украины»: Зеленский сделал заявление
«Позор Украины»: Зеленский сделал заявление
Видео
Опубликовано видео с места захвата заложников в Луцке
00:24
Опубликовано видео с места захвата заложников в Луцке
Происшествия В мире
Опубликовано видео разрушительного потопа в российском городе
00:19
Опубликовано видео разрушительного потопа в российском городе
Происшествия
Стриптиз на Красной площади попал на видео
00:25
Стриптиз на Красной площади попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Плавающие БТР-82А под Калининградом попали на видео
00:45
Плавающие БТР-82А под Калининградом попали на видео
Армия Войска
Опубликовано видео танца полуголой женщины на парковке
00:08
Опубликовано видео танца полуголой женщины на парковке
Общество В мире
«Зеленая тропа» спецназа РФ попала на видео
01:26
«Зеленая тропа» спецназа РФ попала на видео
Армия
Появилось видео сильнейшего града в Златоусте
00:35
Появилось видео сильнейшего града в Златоусте
Происшествия
Появилось видео с ответом Кадырова на санкции США
02:40
Появилось видео с ответом Кадырова на санкции США
Политика
Опубликовано видео забастовки на «Садоводе»
01:16
Опубликовано видео забастовки на «Садоводе»
Происшествия
Нападение пассажира на кондуктора попало на видео
00:49
Нападение пассажира на кондуктора попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение