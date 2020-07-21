Дегтярев оценил обстановку в Хабаровске 

Дегтярев в своей первой речи в качестве врио попросил всех членов хабаровского правительства работать, оставаться на своих местах до особого распоряжения. Он поблагодарил всех представителей ведомств и чиновников за то, что в последние дни в крае обстановка сохранялась в целом стабильная.

"Мир и согласие, я уверен, придут на улицы городов Хабаровского края и в каждый дом в Хабаровском крае. Готов с вами работать день и ночью. Я вам обещаю, что свет в моем окне в рабочем кабинете на 10-м этаже будет гореть до поздней ночи", — сказал он.