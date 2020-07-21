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Пушков оценил угрозы Байдена в адрес Кремля 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Пушков оценил угрозы Байдена в адрес Кремля
Фото: РИА Новости
«Джо Байдену следовало бы разобраться с собственными обвинениями в участии в большой коррупционной схеме на Украине», — сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он оценил «предупреждение Кремля» со стороны бывшего вице-президента США Джозефа Байдена о недопустимости «вмешательства» в выборы в США.
«Джозефа Байдена обвиняют в том, что он был частью большой коррупционной схемы на Украине. И этому есть доказательства. Байден сам признавал, что добился отстранения генпрокурора Украины Виктора Шокина, вмешавшись в дела страны. Для того, чтобы это все увести на задний план, Байден начинает говорить о мифическом российском вмешательстве в выборы США», — убежден председатель Комитета по информационной политике и СМИ Совета Федерации Алексей Пушков.
Бывший вице-президент США, а ныне кандидат в президенты Соединенных Штатов от демократов Джозеф Байден заявил, что в случае победы на президентских выборах, он будет считать иностранное вмешательство в американскую «демократию» враждебными действиями.
Байден предупредил об этом «Кремль и другие иностранные правительства». Белый дом, по словам кандидата в президенты, воспользуется всеми средствами, чтобы «заставить заплатить» другие государства за «вмешательство». По его словам, «цена может включать санкции против финансового сектора, заморозку активов, ответ в киберпространстве и раскрытие коррупции». Кроме того, может быть предпринят широкий круг других действий, «в зависимости от природы нападения» на США, пригрозил Байден.
«Мы должны учитывать такие заявления, но относиться к ним серьезно и пытаться их опровергать бессмысленно, — отметил сенатор Пушков. — Это очередной выпад против России, основанный на домыслах, которые США превратили в неопровержимую истину. При этом доказательств подобного вмешательства США до сих пор не предоставили».
«Байдену я мог бы посоветовать заниматься реальными американскими проблемами. У них беспредел в городах, где проходят погромы и сносят исторические памятники», — добавил собеседник.
По словам Пушкова, своим «предупреждением» Байден намекает на то, что у США еще остался резерв с точки зрения санкций. «Это введение крайних мер — „санкций из ада“. Это примерно то же самое, что США ввели против Ирана. Это санкции тотальной экономической войны, которые приведут к попыткам перекрыть финансовую и инвестиционную активность России. До сих пор эти предложения не проходили», — отметил сенатор.
«Мы должны готовиться к тому, что антироссийский элемент в американской политике еще больше возрастет. Чем ближе к выборам, тем активнее его будут использовать как минимум демократы для того, чтобы создавать вокруг действующего главы страны Дональда Трампа нездоровую атмосферу, намекая, что Россия может вмешаться в выборы на его стороне. Кроме этого, у нас не должно оставаться иллюзий по поводу Байдена. Eсли вдруг он придет к власти в США, это будет однозначно антироссийский президент. Но пока что Джо Байдену следовало бы разобраться с собственными обвинениями в участии в большой коррупционной схеме на Украине», — подытожил Пушков.
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Политика , Джозеф Байден , Алексей Пушков , Дональд Трамп , Совет Федерации , Деловая газета "Взгляд" , США
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