Михаил Дегтярев прилетел в Хабаровск 

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Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс FV/SU 6297 авиакомпании «Россия» должен был совершить посадку во вторник в 11.45 (4.45 мск). В справочной подтвердили, что самолет сел в 11.42 (4.42), передает РИА «Новости».

О том, что на этом рейсе летел Дегтярев, сообщили в правительстве края.

Тем временем в пресс-службе правительства региона сообщили, что представление нового врио губернатора Хабаровского края правительству региона перенесено с 14.00 (7.00 мск) на 16.00 (9.00 мск).

Сообщалось, что представит его заместитель полпред президента России в ДФО Григорий Куранов