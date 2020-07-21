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Михаил Дегтярев прилетел в Хабаровск 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Михаил Дегтярев прилетел в Хабаровск
Фото: РИА Новости
Самолет с новым врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым прибыл в столицу региона.
Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс FV/SU 6297 авиакомпании «Россия» должен был совершить посадку во вторник в 11.45 (4.45 мск). В справочной подтвердили, что самолет сел в 11.42 (4.42), передает РИА «Новости».
О том, что на этом рейсе летел Дегтярев, сообщили в правительстве края.
Тем временем в пресс-службе правительства региона сообщили, что представление нового врио губернатора Хабаровского края правительству региона перенесено с 14.00 (7.00 мск) на 16.00 (9.00 мск).
Сообщалось, что представит его заместитель полпред президента России в ДФО Григорий Куранов.
В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ, которым отправил Сергея Фургала в отставку с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Президент также встретился с Дегтяревым и предложил ему занять пост губернатора.
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Политика , Григорий Куранов , Михаил Дегтярев , Сергей Фургал , Владимир Путин , Авиакомпания Россия , РИА Новости , Хабаровск , Хабаровский Край
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