У проблемного Хабаровского края — новый глава: кто он? 

Биография Дегтярёва: от кандидата в мэры до врио губернатора

После ареста губернатор Сергей Фургал был отстранён от должности «в связи с утратой доверия президента РФ». В тот же день, 20 июля 2020 года, возглавить проблемный регион Владимир Путин предложил Михаилу Дегтярёву. В рамках видеоконференции президент указал на то, что в регионе «проблем много». Дегтярёв выразил готовность немедленно вылетать на Дальний Восток, сразу же попросил о помощи и пообещал через месяц доложить о состоянии дел в Хабаровском крае.

Что же известно об одном из самых молодых глав регионов России?

Он родился в Самарской области в семье заслуженного врача РФ. Окончил Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королева по специальностям «инженер» и «менеджер», а также обучался по программе кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС . Находился в кадровом резерве президента с 2009 года. За эти годы успел побывать депутатом городской Самарской и губернской дум. С декабря 2011 года Дегтярёв является депутатом Госдумы. С 2015 года он состоит в ЛДПР , до этого был членом «Единой России» . Фигурирует в санкционном списке Евросоюза

Помимо этого, летом 2013 года его выдвигали кандидатом для участия в выборах мэра Москвы . Лидер ЛДПР Владимир Жириновский тогда заявил, что Дегтярёв — самый молодой кандидат в мэры за всю историю города. Ему тогда был 31 год. По итогам выборов кандидат набрал всего 2,68%.

В Госдуме врио губернатора Хабаровского края возглавлял комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, а до него был заместителем главы комитета по науке и наукоемким технологиям. Также с 2018 года он возглавляет рабочую группу совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта.

Юрлица, где отметился Дегтярёв

Инициативы от Дегтярёва, которые удивляли

Одним из критериев оценки работы депутата можно назвать выдвинутые им законодательные инициативы. Не будем останавливаться на всех предложениях Михаила Дегтярёва, но рассмотрим самые неоднозначные из них. Например, в 2014 году он в письме министру промышленности России Денису Мантурову предложил ввести ГОСТ на Дед Мороза и Снегурочку, чтобы сказочные персонажи соответствовали единому стандарту. Дальше предложения дело не пошло.

В том же году Дегтярёв выступил с инициативой об отказе от оборота доллара США в российском спорте. Он заявил, что спортсменов «нужно защитить от иностранных угроз». Предложение по отказу от доллара было отклонено.

За год до этого, выступая перед коллегами в Госдуме, Михаил Дегтярёв предложил создать спецподразделение Федеральной миграционной службы, которое при проверке овощебаз и рынков могло бы дать отпор мигрантам в случае их агрессивного поведения. Также в 2013 году он внёс законопроект об обязательном подтверждении личности пользователей соцсетей, фактически предлагая ввести обязательную верификацию для получения специального знака «Личность подтверждена».

Есть ли бизнес у жены Дегтярёва?

По данным из декларации о доходах за 2018 год, Михаил Дегтярёв заработал 4 813 482,32 рубля (против 4 663 704,74 рубля годом ранее), его супруга Галина — 2 032 942,3 рубля (461 111,79 рубля по итогам 2017 года). В собственности семьи только автомобиль Мерседес-Бенц GLS 350 D (оформлен на супругу). В 2017 году вместо него в декларации был автомобиль Toyota LC Prado. Квартиры площадью 41,5 и 80 кв. м находятся в безвозмездном пользовании, а площадью 169,7 кв. м в найме на период депутатства.

Когда Михаил Дегтярёв пытался составить конкуренцию Сергею Собянину в борьбе за кресло мэра Москвы, то в декларации о доходах кандидатов за Галиной Дегтярёвой было записано 100% доли в самарском ООО «Пузико».

Как удалось выяснить ИА REGNUM, данное юрлицо было создано 24 февраля 2012 года в Самаре для оптовой торговли одеждой и обувью. Позиционировалось как сеть магазинов для будущих родителей. Уставный капитал ООО на сегодня 20 тыс. рублей. По открытым данным, именно Дегтярёва была создателем фирмы, но уже 28 декабря 2014 года владельцем компании стал Андрей Реховский, а в апреле 2015 года его доля уменьшилась до 67%. На сегодня 25% в компании принадлежат её директору Андрею Мазину и 25% московскому ООО «УК „Центр“. Оставшаяся часть — собственная доля компании после выхода одного из владельцев.

В выписке ЕГРЮЛ имеется указание, что 30 июня 2020 года в отношении компании „регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности“. Пометка о недостоверности стоит и в отношении директора, и в отношении ООО „УК „Центр“. Последнее работало в Самарской области и ликвидировано в июле 2015 года, то есть спустя пару месяцев после якобы покупки доли в ООО „Пузико“. УК „Центр“ принадлежало Татьяне Марченко и Татьяне Коробовой (имела активы в Башкирии, Татарии, Свердловской, Кировской, Волгоградской, Белгородской, Новосибирской, Амурской, Самарской областях, Москве).

У Коробовой в Самарской области есть актив в стадии реорганизации — строительное ООО „Стройбизнес“, которое проходит слияние ещё с 15 компаниями. У Марченко в активе — ООО „Стройросс“. Она также имела бизнес-интересы в Краснодарском, Алтайском краях, Санкт-Петербурге, Кировской, Оренбургской, Амурской областях, Татарии, Башкирии.

Больший интерес представляет Андрей Мазин. Помимо того, что в его активе был большой пакет разнопланового бизнеса, Мазин с 15 декабря 2017 года решением мирового судьи Анищенко по требованию ИФНС России №18 по Самарской области был дисквалифицирован на три года — до 14 декабря 2020 года как руководитель АО „Портал“. Данная компания была создана в октябре 2014 года в Самаре для оптовой торговли неспециализированными пищевыми продуктами и напитками. Учредители — Мазин, Татьяна Азимова, Татьяна Коробова и Андрей Реховский (владелец и директор московского ООО „Транском“), который в своё время выкупил долю в компании „Пузико“ у жены врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва.

Интересные подробности о компании, созданной Дегтярёвой

Деятельность ООО „Пузико“, если судить по базе арбитражей России, одной только Самарской областью не ограничивалась. На Дальнем Востоке фирма также успела оставить свой след.

Арбитраж Приморского края 22 июля 2020 года планирует рассмотреть претензии к самарскому ООО „Пузико“ о взыскании 103 564 150 рублей 59 копеек неосновательного обогащения. Судебное дело тянется с июня 2017 года.

В основе спора лежит проект по строительству печально известного многофункционального гостиничного комплекса в районе мыса Бурный во Владивостоке. В марте 2011 года между генподрядчиком гостиницы, претендовавшей на „5 звёзд“, ЗАО „РАСКО“ и ООО „Айбиэлъ-инжиниринг“ был заключен договор подряда №25/ГП. Последнее взяло на себя работы, связанные с инженерными коммуникациями. В 2012 году компания получила давальческие материалы для производства работ на сумму 231 102 312 рублей 85 копеек. В 2014 году обязанности по договору подряда были переданы ООО „Айбиэль-Климат“. Обе компании „родом“ из Самарской области. Часть материалов подрядчик вернул, а по части была выявлена недостача. Именно стоимость недостающих материалов и пытается взыскать истец до сих пор. В сентябре 2017 года иск был удовлетворён, но сейчас рассматривается вопрос правопреемства истца.

В материалах суда уточняется, что „ООО „Айбиэль-инжиниринг“ сменило название на ООО „Стройинжиниринг“ и прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией в форме присоединения к ООО „Пузико“.