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Силуанов заявил, что Россия не сотрудничает с хакерами 

RT на русском и ещё 6 15 минут назад
Силуанов заявил, что Россия не сотрудничает с хакерами
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Астахов
Министр финансов России Антон Силуанов в интервью американскому телеканалу CNBC заявил, что российское правительство не координирует работу хакеров.
«Нет никаких хакеров, работающих на российское правительство, поэтому наше правительство не принимает во внимание никакие действия хакеров и не координирует их», — сказал он.
Он добавил, что российская сторона не давала никаким хакерам заданий по доступу к сайтам зарубежных фармацевтических компаний.
Силуанов подчеркнул, что Россия не заинтересована в разработках других стран по вакцине от коронавируса, поскольку создаёт свою собственную вакцину.
Ранее Национальный центр кибербезопасности Великобритании заявил о том, что «причастные к российским спецслужбам» хакеры якобы «атаковали различные организации, участвовавшие в разработке вакцины против COVID-19 в Канаде, США и Соединённом Королевстве».
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что у России нет нужды «красть» разработки вакцин от коронавируса в Британии.
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Комментарии
Политика , Другое , Антон Силуанов , Кирилл Дмитриев , Правительство РФ , Российский фонд прямых инвестиций
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