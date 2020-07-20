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«Восторг»: невесте Яшина прислали видео его группового секса 

Вероника Полынина 23 минуты назад
«Восторг»: невесте Яшина прислали видео его группового секса
Фото: Instagram
Невеста оппозиционного политика Ильи Яшина Вера Мусаелян рассказала, что некие представители «проправительственных организаций» попытались расстроить их свадьбу.
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Девушка сообщила в Instagram, что получила видео, на котором председатель Совета депутатов муниципального столичного округа Красносельский занимается сексом с двумя женщинами.
«Ваш будущий муж вас очень любит! Всех вас очень любит!» — добавили отправители.
По словам Мусаелян, видео было сделано 10 лет назад, когда «всем оппозиционным подкладывали в постель прокремлевских б***ей и радостно снимали скрытыми камерами».
«Я не знаю, на что они рассчитывали, видимо, я должна была схватиться за сердце, крикнуть: АХ! Я У ТЕБЯ НЕ ПЕРВАЯ! — и немедленно отменить свадьбу… Но меня увиденное, разумеется, повергло в восторг», — заявила невеста Яшина.
Ранее, как сообщал «Рамблер», бывшая девушка Яшина, журналистка телеканала RT Леся Рябцева обвинила его в сексуальном и психологическом насилии. Сам Яшин назвал все обвинения бредом.
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Политика , Леся Рябцева , Илья Яшин , Russia Today
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