«Восторг»: невесте Яшина прислали видео его группового секса 

Невеста оппозиционного политика Ильи Яшина Вера Мусаелян рассказала, что некие представители «проправительственных организаций» попытались расстроить их свадьбу.

Девушка сообщила в Instagram, что получила видео, на котором председатель Совета депутатов муниципального столичного округа Красносельский занимается сексом с двумя женщинами.

«Ваш будущий муж вас очень любит! Всех вас очень любит!» — добавили отправители.

По словам Мусаелян, видео было сделано 10 лет назад, когда «всем оппозиционным подкладывали в постель прокремлевских б***ей и радостно снимали скрытыми камерами».

«Я не знаю, на что они рассчитывали, видимо, я должна была схватиться за сердце, крикнуть: АХ! Я У ТЕБЯ НЕ ПЕРВАЯ! — и немедленно отменить свадьбу… Но меня увиденное, разумеется, повергло в восторг», — заявила невеста Яшина.