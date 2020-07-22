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Госдума завершила весеннюю сессию 

РИА Новости и ещё 14 1 час назад
Госдума завершила весеннюю сессию
Фото: РИА Новости
Государственная дума завершила в среду весеннюю сессию, в ходе которой парламентарии приняли 312 законов.
"Уважаемые коллеги, весенняя сессия Государственной думы 2020 года объявляется закрытой", — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер ГД также пожелал депутатам плодотворной работы в регионах до осенней сессии.
"Здоровья, удачи, всего самого хорошего", — добавил председатель.
В завершении заседания депутаты стоя заслушали гимн Российской Федерации.
Парламентарии вернутся к работе после летнего отпуска. Осенняя сессия откроется пленарным заседанием 15 сентября. До этого депутатам также предстоит неделя работы в регионах.
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Политика , Вячеслав Володин , Госдума
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