Госдума завершила весеннюю сессию 

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Государственная дума завершила в среду весеннюю сессию, в ходе которой парламентарии приняли 312 законов.

"Уважаемые коллеги, весенняя сессия Государственной думы 2020 года объявляется закрытой", — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер ГД также пожелал депутатам плодотворной работы в регионах до осенней сессии.

"Здоровья, удачи, всего самого хорошего", — добавил председатель.

В завершении заседания депутаты стоя заслушали гимн Российской Федерации.

Парламентарии вернутся к работе после летнего отпуска. Осенняя сессия откроется пленарным заседанием 15 сентября. До этого депутатам также предстоит неделя работы в регионах.