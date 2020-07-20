«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — подписал фотографию Кадыров и добавил два смеющихся эмодзи.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Майкл Помпео объявил о вводе санкций в отношении Кадырова в связи с «серьезными нарушениями прав человека» в Чечне. По словам Помпео, права человека в республике систематически нарушаются в течение десяти лет. Среди нарушений — пытки и внесудебные казни.

Санкции также вводятся в отношении супруги Рамзана Кадырова и двух его дочерей. Они не смогут въехать на территорию США.