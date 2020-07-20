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Кадыров: «Помпео, мы принимаем бой!» 

Вероника Полынина и ещё 1 19 минут назад
«Помпео, мы принимаем бой!»
Фото: Telegram-канал «Kadyrov_95»
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров разместил в Telegram фото с двумя пулеметами в ответ на заявление главы Госдепартамента США Майкла Помпео о вводе санкций в его отношении.
«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — подписал фотографию Кадыров и добавил два смеющихся эмодзи.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Майкл Помпео объявил о вводе санкций в отношении Кадырова в связи с «серьезными нарушениями прав человека» в Чечне. По словам Помпео, права человека в республике систематически нарушаются в течение десяти лет. Среди нарушений — пытки и внесудебные казни.
США решили наказать Кадырова
Санкции также вводятся в отношении супруги Рамзана Кадырова и двух его дочерей. Они не смогут въехать на территорию США.
Политика , Майкл Помпео , Рамзан Кадыров , Госдеп США , Чеченская Республика
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