«Не надо совать свой нос»: в Крыму резко ответили США

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал американские власти заняться решением проблем внутри своей страны, а не "совать нос" в чужие дела, связанные со строительством десантных кораблей в Крыму

В свою очередь, посольство США на Украине на своей странице в Facebook заявило, что "самовольное строительство" Россией военных кораблей на украинской территории нарушает международные нормы.

"Какое отношение США имеют к кораблям, которые строятся в Крыму, на территории Российской Федерации? Пусть займутся своим делом. Надоело уже, что они суют свой нос везде, куда не нужно. Пусть занимаются своими внутренними вопросами и не лезут в чужие дела", — сказал РИА Новости Фикс.

По его словам, Россия и дальше будет поступать исходя исключительно из своих национальных интересов.