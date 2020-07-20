«Не надо совать свой нос»: в Крыму резко ответили США

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В Крыму призвали США «не совать нос» в строительство чужих кораблей 

РИА Новости 26 минут назад
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал американские власти заняться решением проблем внутри своей страны, а не "совать нос" в чужие дела, связанные со строительством десантных кораблей в Крыму.
Президент РФ Владимир Путин принял участие в понедельник в закладке двух универсальных десантных кораблей на керченском заводе "Залив". Корабли названы именами известных военачальников: "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко".
В свою очередь, посольство США на Украине на своей странице в Facebook заявило, что "самовольное строительство" Россией военных кораблей на украинской территории нарушает международные нормы.
"Какое отношение США имеют к кораблям, которые строятся в Крыму, на территории Российской Федерации? Пусть займутся своим делом. Надоело уже, что они суют свой нос везде, куда не нужно. Пусть занимаются своими внутренними вопросами и не лезут в чужие дела", — сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, Россия и дальше будет поступать исходя исключительно из своих национальных интересов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Политика , Видео , Ефим Фикс , Владимир Путин , Судостроительный завод "Залив" , ООН , РИА Новости , Республика Крым , США
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