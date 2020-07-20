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Госдума завершит весеннюю сессию 22 июля

Агентство «Москва»иещё 2
32 минуты назад
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Последнее пленарное заседание Государственной думы в рамках весенней сессии 2020 года состоится 22 июля. Об этом в ходе заседания комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам сообщил ее председатель Андрей Макаров («Единая Россия»).
Госдума завершит весеннюю сессию 22 июля
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«На Совете Думы принято решение о том, чтобы очень плотно поработать завтра и послезавтра и завершить работу в сессии послезавтра, в среду, 22 числа», - сказал Андрей Макаров.
Он напомнил, что 22 июля состоится отчет премьер-министра РФ Михаила Мишустина перед депутатами Госдумы.
Ранее планировалось, что последнее пленарное заседание нижней палаты парламента в рамках весенней сессии состоится 23 июля.
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Политика,Михаил Мишустин,Андрей Макаров,Единая Россия,Госдума
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