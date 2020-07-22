«Рамблер» писал, что 9 июля глава Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации убийств, покушений на убийство, этапирован в Москву и арестован. 20 июля президент России подписал указ о досрочном прекращении полномочий Фургала и назначении Дегтярева временно исполняющим обязанности главы региона.

Дегтярев выразил уверенность, что доверие и любовь народа «не измеряются митингами» и пообещал работать на благо региона до тех пор, пока Сергей Фургал не будет оправдан и не вернется в Хабаровский край для участия в выборах.

«Тем, кто кричит: «Дегтярев, уходи!»… Не уйду. Потому что работать надо, понимаете? Куча задач, десять дней край без руководителя. Стопка документов, которые на столе у меня, высотой метр скопилась. Уйду я — придёт другой. Поэтому пока давайте временно поработаем. Как президент сказал — временно исполняющий обязанности», — отметил он.

Врио главы Хабаровского края пообещал завоевать доверие граждан ежедневной работой, открытостью и общением. А одной из основных задач назвал налаживание отношений с федеральным центром.