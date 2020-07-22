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«Не уйду»: Дегтярев ответил критикам 

Павел Тиунов и ещё 40 18 минут назад
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел прямой эфир в Instagram, в ходе которого обратился к тем, кто не доволен его назначением. Дегтярев подчеркнул, что не намерен отказываться от должности и будет работать на благо региона.
«Рамблер» писал, что 9 июля глава Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации убийств, покушений на убийство, этапирован в Москву и арестован. 20 июля президент России подписал указ о досрочном прекращении полномочий Фургала и назначении Дегтярева временно исполняющим обязанности главы региона.
Дегтярев выразил уверенность, что доверие и любовь народа «не измеряются митингами» и пообещал работать на благо региона до тех пор, пока Сергей Фургал не будет оправдан и не вернется в Хабаровский край для участия в выборах.
«Тем, кто кричит: «Дегтярев, уходи!»… Не уйду. Потому что работать надо, понимаете? Куча задач, десять дней край без руководителя. Стопка документов, которые на столе у меня, высотой метр скопилась. Уйду я — придёт другой. Поэтому пока давайте временно поработаем. Как президент сказал — временно исполняющий обязанности», — отметил он.
Врио главы Хабаровского края пообещал завоевать доверие граждан ежедневной работой, открытостью и общением. А одной из основных задач назвал налаживание отношений с федеральным центром.
«Наша задача вернуть краю такую…тяжеловесность в отношениях с федеральным центром. Чтобы, когда губернатор звонит — на том конце брали трубку: вице-премьер, премьер-министр, губернаторы, крупный бизнес», — пояснил Дегтярев.
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Политика , Видео , Другое , Михаил Дегтярев , Сергей Фургал , Хабаровский Край
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