Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мишустин впервые отчитается о работе правительства 

Газета.Ru и ещё 13 34 минуты назад
Премьер-министр России Михаил Мишустин представит в Госдуме свой первый отчет о результатах работы правительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Как уточняется, он поднимет вопросы борьбы с распространением коронавируса, поддержки сфер здравоохранения и образования, развития рынка труда и жилищного строительства, а также ряд экономических опросов.
Также он затронет темы цифровой трансформация государственного управления, реализации общенационального плана по ряду проектов, развития промышленного производства, сельского хозяйства, внутреннего туризма и отрасли информационных технологий.
Кроме того, Мишустин ответит на вопросы депутатов.
Видео дня. Шокирующие подробности самого громкого развод года
Газета.Ru: последние новости
Дегтярев назвал свои главные задачи на посту врио Хабаровского губернатора Дегтярев назвал свои главные задачи на посту врио Хабаровского губернатора Путин отправил Фургала в отставку из-за утраты доверия Путин отправил Фургала в отставку из-за утраты доверия США призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем США призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем
Политика , Видео , Михаил Мишустин , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
«Позор Украины»: Зеленский сделал заявление
«Позор Украины»: Зеленский сделал заявление
Видео
Опубликовано видео ответа Дегтярева на призывы покинуть пост
00:41
Опубликовано видео ответа Дегтярева на призывы покинуть пост
Политика
Появилось видео тушения пожаров экипажами Ил-76
00:39
Появилось видео тушения пожаров экипажами Ил-76
Армия
Появилось видео высадки морского десанта в Балтике
02:29
Появилось видео высадки морского десанта в Балтике
Армия
Опубликовано видео захвата лже-полицейских
01:35
Опубликовано видео захвата лже-полицейских
Происшествия
Появилось видео матрасного торнадо в Челябинске
00:20
Появилось видео матрасного торнадо в Челябинске
Происшествия
Задержание террориста в Луцке попало на видео
01:20
Задержание террориста в Луцке попало на видео
Происшествия
Зеленский вдохновил террористов и попал на видео
02:34
Зеленский вдохновил террористов и попал на видео
Происшествия
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
Внедорожник с туристами перевернулся на трассе и попал на видео
00:45
Внедорожник с туристами перевернулся на трассе и попал на видео
Спасение повисшего на карнизе четырехлетнего ребенка попало на видео
00:27
Спасение повисшего на карнизе четырехлетнего ребенка попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение