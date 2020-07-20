«10 минут назад»: Мэр Норильска подал в отставку

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Мэр Норильска Ринат Ахметчин объявил, что принял решение написать заявление об отставке после заседания штаба по ситуации с распространением коронавирусной инфекции под председательством губернатора края. Видеозапись выступления Ахметчина опубликовало РИА Новости в своем Telegram-канале.

Как сообщал «Рамблер», ранее глава Норильска заявил, город не справляется с ростом заболеваемости коронавирусом и упомянул, что написал письмо красноярскому губернатору Александру Уссу с просьбой о поддержке.

По словам главы Норильска, большая часть вопросов, которые власти города задавали, «вернулись обратно», и ему «были высказаны претензии».

«Хочу сразу сказать, что всю информацию, которую я предоставлял, я получал сам от краевых служб здравоохранения, которые работают здесь, на территории Норильска. Я так понял, что мне было высказано недоверие, поэтому я, к сожалению, принял решение написать заявление о своей отставке», — заявил Ахметчин.

Он также подчеркнул, что «не врал и врать никогда не хотел».