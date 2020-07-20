По словам защитника, адвокаты не доводили до Фургала информацию о проходящих в крае акциях протеста, но во время судебного заседания губернатор сообщил, что получил телеграмму от Жириновского, в которой тот подробно рассказал о происходящих событиях.

Фургал отметил, что не имел возможности оказать какого-либо влияние на протесты, поскольку находился в строгой изоляции. При этом он отметил, что по-прежнему является губернатором Хабаровского края и как руководитель региона не одобряет несогласованные массовые выступления, считая, что любые акции должны соответствовать действующему закону. Вместе с тем он поблагодарил жителей за доверие.

Сергея Фургала арестовали 10 июля, днем ранее он был задержан сотрудниками ФСБ Следственного комитета . Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик вину не признает.

Арест губернатора вызвал недовольство жителей Хабаровского края, которые вышли на массовые акцию протеста. Позже к ним присоединились и жители других городов Дальнего Востока. Акции прошли в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также во Владивостоке.