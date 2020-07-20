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«Что вы делаете, что вы из Крыма деньги забираете?» 

Павел Тиунов и ещё 2 7 минут назад
Руководство Украины, действовавшее до 2014 года, вынуждено было больше забирать у Крыма средств, чем вкладывать в него, заявил президент России Владимир Путин. По словам национального лидера, это делалось в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране, сообщает ТАСС.
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Заявление главы государства прозвучало во время встречи с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи. Путин припомнил разговор с бывшим премьер-министром Украины. Российский лидер тогда поинтересовался, почему украинские власти забирают у Крыма деньги. В ответ услышал, что выбора у чиновников нет.
«Он говорит: «Мы вынуждены забирать оттуда больше чем давать для того, чтобы поддержать другие регионы Украины», — рассказал президент.
Путин констатировал, что подобные действия приводили Крым в упадок. При этом национальный лидер оговорился, что украинское правительство было вынуждено это делать в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране.
Ранее, как сообщал «Рамблер», украинский эксперт Михаил Гончар заявил, что в случае российско-украинского военного противостояния Керченский мост будет разрушен, а группировка войск армии России, оказавшись в ловушке, будет уничтожена в течение 36 часов.
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Политика , Видео , Владимир Путин , Судостроительный завод "Залив" , Правительство Украины , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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