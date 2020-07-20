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Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год
Мария Иванова
19 минут назад
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Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год "Как бы нам не хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год", —
цитирует
президента ТАСС.
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ИТАР-ТАСС
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