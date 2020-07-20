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Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год 

Мария Иванова 19 минут назад
Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год "Как бы нам не хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год", — цитирует президента ТАСС.
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Политика , Видео , ИТАР-ТАСС
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